Биткойн упал ниже $100 тыс. на фоне глобального обвала рисковых активов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна в понедельник упал ниже $100 тыс. на фоне общемирового падения рисковых активов.

Биткойн к 14:34 по московскому времени рухнул на 5,5% - до $99 117, по данным Coindesk.

Фьючерсы на американский фондовый индекс Nasdaq падают почти на 5%, на S&P 500 - на 2,6% вслед за бумагами производителей микрочипов.

Такое падение обусловлено ростом популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek. Ассистент DeepSeek на основе новой модели к 25 января был скачан 1,6 млн раз и занимает первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.

Стоимость обучения и разработки моделей DeepSeek детально не раскрывается, но, судя по всему, она заметно ниже, чем у конкурентов. Если новейшая версия действительно окажется столь же эффективной, при этом сможет работать на менее продвинутых чипах, это породит сомнения в оправданности завышенных оценок стоимости многих крупных чипмейкеров, ожидают аналитики.

"Новая китайская ИИ-модель угрожает американскому рынку акций из-за риска прервать гегемонию американского ИИ за счет экономической эффективности и прорывных технологий с открытым кодом, - отметили аналитики QCP Asia. - Теперь нужно посмотреть, как на это ответит Трамп".