Подразделение Alibaba выпустило ИИ-модель, сопоставимую с разработкой DeepSeek

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Qwen, подразделение китайской Alibaba в сфере искусственного интеллекта, выпустило ИИ-модель QwQ-32B, говорится в сообщении Qwen в соцсети X (бывшая Twitter).

Разработчик позиционирует QwQ-32B как конкурента представленной в январе модели R1 другой китайской компании - DeepSeek.

Модель Qwen сопоставима по качеству с R1, хотя насчитывает всего 32 млрд параметров против 671 млрд у последней (активированы из них 37 млрд), отмечает компания в блоге на сайте GitHub.

Ранее сообщалось, что R1 сопоставима по качеству с технологиями OpenAI, разработчика ChatGPT. При этом стоимость ее обучения составила менее $6 млн, тогда как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов.

Акции Alibaba подорожали на 8,4% по итогам торгов в Гонконге в четверг.