DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская OpenAI располагает данными, указывающими на использование ее моделей китайским ИИ-стартапом DeepSeek для обучения собственной, заявил разработчик чат-бота ChatGPT газете Financial Times.

OpenAI отмечает, что обнаружила признаки так называемой "дистилляции" - оптимизации небольших моделей за счет использования выдачи более крупных, которое позволяет показывать сопоставимые результаты при гораздо более низкой себестоимости. Американская компания подозревает, что дистилляцию проводила DeepSeek.

Дистилляция - распространенная практика в отрасли, но беспокойство вызывает то, что DeepSeek могла проводить ее в целях разработки собственной модели и тем самым нарушить условия использования сервисов OpenAI, пишет FT.

OpenAI отказалась от дальнейших комментариев и не уточняет, какими именно доказательствами располагает. Условия использования ее сервисов запрещают копирование этих сервисов и "использование результатов выдачи для разработки моделей, конкурирующих с OpenAI".

По данным информированного источника газеты, OpenAI и ее ведущий инвестор Microsoft Corp. изучали учетные записи, в которых использовался интерфейс программирования приложений (API) OpenAI и которые, предположительно, принадлежат DeepSeek, и заблокировали их в связи с подозрениями в дистилляции.

Дэвид Сакс, назначенный Дональдом Трампом руководителем политики его президентской администрации в области ИИ и криптовалют, в интервью Fox News назвал возможным факт кражи интеллектуальной собственности.

По его словам, есть "существенные доказательства" того, что DeepSeek "дистиллировала знания из моделей OpenAI". При этом самих доказательств он также не представил.

Глава OpenAI Сэм Альтман, комментируя недавний выпуск DeepSeek ИИ-модели R1, ранее сказал, что его компания ускорит выпуск продуктов и представит гораздо более совершенные модели.

"Мы, разумеется, выпустим гораздо лучшие модели, а появление нового конкурента действительно воодушевляет", - написал он в блоге.

Альтман также назвал R1 "впечатляющей, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену". Новая модель DeepSeek сопоставима с разработками OpenAI, но требует гораздо меньше аппаратных ресурсов.

Мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на основе этой модели был скачан к 25 января 1,6 млн раз и поднялся на первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, по данным App Figures.