Китайский чат-бот DeepSeek запрещен для использования сотрудниками аппарата Конгресса США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудникам аппарата Конгресса США запретили использовать китайский чат-бот компании DeepSeek, сообщает Axios.

"В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении (...) и не разрешен для официального использования в Палате представителей", - говорится в уведомлении, полученном порталом.

Как отмечается в уведомлении, "злоумышленники уже используют DeepSeek для распространения вредоносного программного обеспечения и заражения устройств".

Сотрудникам Конгресса запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры и планшеты, говорится в уведомлении.