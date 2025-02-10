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Три китайских телеком-оператора интегрировали в свои сервисы ИИ-модель DeepSeek

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайские телекоммуникационные China Mobile, China Telecom и China Unicom интегрировали в свои сервисы ИИ-модель стартапа DeepSeek, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение министерства промышленности и информационных технологий страны.

Модель внедрена для развития "инклюзивного применения новейших ИИ-технологий", говорится в сообщении.

Акции China Mobile дорожают на 1,8% на торгах в Гонконге в понедельник, China Telecom - на 4,5%, China Unicom - на 2%. Эти компании в последние годы также разрабатывали собственные ИИ-модели.

Новейшая модель DeepSeek, как утверждает стартап, особенно эффективна в решении проблем, показывает результаты на уровне разработок OpenAI и при этом гораздо дешевле.

По мнению аналитиков, появление этой модели может ускорить внедрение ИИ в различных отраслях китайской экономики, от чего особенно выиграют компании, которые занимаются облачными приложениями и технологиями искусственного интеллекта.

В Китае разработки DeepSeek одними из первых интегрировали Lenovo, облачное подразделение Tencent и разработчик программного обеспечения для предприятий Kingdee.

China Mobile China Telecom Китай China Unicom DeepSeek
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