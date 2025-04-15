FTC обвинила Meta в получении "монопольной власти" после покупки Instagram и WhatsApp

Окружной суд Вашингтона Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Приобретение компанией Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) конкурентов Instagram и WhatsApp позволило ей обрести "монопольную власть", заявила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Заявление было сделано в начале судебного разбирательства, которое может привести к разделению технологического гиганта, текущая рыночная стоимость которого составляет $1,35 трлн, пишет Financial Times. Слушания проходят в окружном суде Вашингтона.

Представляющий FTC юрист Дэниел Мэтисон во вступительном слове отметил, что покупка Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах за $1 млрд и $19 млрд соответственно имела целью подавление конкуренции.

Сославшись на результаты проведенного FTC анализа, Мэтисон заявил, что после приобретения конкурентов Meta обрела "монопольную власть" и теперь контролирует 85% рынка по показателю времени, проводимого пользователями в приложениях.

В подтверждение своих слов Мэтисон привел выдержки из переписки главы Meta Марка Цукерберга, в которой он называет Instagram угрозой, выражая опасения относительно возможной покупки этого приложения компанией Google и последующего расширения ее сервисов в ущерб сервисам Meta. Относительно мессенджера WhatsApp Цукерберг писал, что он способен кардинально изменить ситуацию на рынках, подобных США, где для обмена сообщениями тогда использовали преимущественно SMS.

Мэтисон также обвинил Meta в препятствовании быстрому росту Instagram ради предотвращения "коллапса" платформы Facebook.

Антиконкурентное поведение Meta нанесло ущерб потребителям, заявил юрист, указав на существенное увеличение объемов рекламы на Facebook и Instagram, а также многочисленные нарушения требований по защите персональных данных.

Адвокат Meta Марк Хансен отверг предъявленные компании обвинения и поставил под сомнение представленные FTC оценки рыночной доли Meta. По его словам, если учитывать TikTok и YouTube, то рыночная доля ресурсов Meta не будет составлять и 30%.

Хансен также обратил внимание на значительный рост аудитории Instagram и WhatsApp за последние годы, а также на то обстоятельство, что оба сервиса остаются бесплатными для пользователей.

Судебный процесс FTC против Meta может затянуться до июля. Если FTC выиграет, то ей придется отдельно доказывать, что такие меры, как принуждение Meta к продаже Instagram или WhatsApp, будут способствовать восстановлению конкуренции.

Потеря Instagram может оказаться крайне болезненной для Meta. По декабрьским оценкам специализирующейся на рекламном рынке исследовательской компании Emarketer, рекламные доходы Instagram в текущем году составят около $37,13 млрд, что представляет собой чуть более половины всех рекламных доходов Meta в США.