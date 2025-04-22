РКН зафиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров в РФ минувшей ночью

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в работе иностранных мессенджеров в РФ наблюдался в ночь на вторник в течение нескольких часов, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"С 23:00 21 апреля по 04:00 22 апреля наблюдались сбои в работе иностранных менеджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Российские пользователи жаловались на сбои в работе Telegram в ночь с понедельника на вторник.