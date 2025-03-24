Роскомнадзор объяснил сбои в Рунете использованием иностранных серверов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает, что неработоспособность ряда сервисов, которую фиксируют специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства, связана с использованием иностранных серверов.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов", - говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Интерфакс".

"Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров", - добавили в РКН.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов, в том числе операторов связи и банков.