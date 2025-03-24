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РКН в настоящее время не фиксирует проблем в работе интернет-сервисов в РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в настоящее время не фиксируют проблем с доступностью российских сервисов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в настоящее время не фиксирует проблемы в доступности российских сервисов", - говорится в сообщении.

С утра понедельника пользователи начали сообщать о сбоях в работе интернет-сервисов, в том числе операторов связи и банков.

В свою очередь пресс-служба ведомства, комментируя эту информацию, заявила, что ЦМУ ССОП "фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов". "Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров", - добавили тогда в пресс-службе РКН.

20 марта РКН сообщил, что ЦМУ в ближайший месяц проведет "исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры". "ЦМУ в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета", - говорилось в сообщении.

В тот же день пользователи стали жаловаться на профильных сайтах на сбои в работе ряда онлайн сервисов. На это в пресс-службе РКН сообщили, что "неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои" и порекомендовали "отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров".

РКН Роскомнадзор
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