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Gartner спрогнозировал рост мировых IT-расходов в 2025 году на 7,9%

IT

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2025 году увеличатся на 7,9% и превысят $5,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Затраты на центры обработки данных (ЦОД) в этом году будут увеличиваться наиболее быстро - более чем на 42%. При этом IT-услуги останутся крупнейшим рынком с объемом около $1,7 трлн.

"Хотя в бизнесе наблюдается задержка притока новых расходов из-за резкого усиления глобальной неопределенности, этот эффект компенсируется текущими инициативами по цифровизации в сфере ИИ и генеративного ИИ (GenAI)", - полагает вице-президент Gartner Джон-Дэвид Лавлок. Например, ожидается, что увеличение затрат на программное обеспечение и услуги в 2025 году замедлится из-за "этой неопределенности, но расходы на инфраструктуру, связанную с ИИ, такую как системы центров обработки данных, продолжают расти", пояснил он.

"ЦОД переживают всплеск, вызванный GenAI: ожидается, что расходы на оптимизированные для ИИ серверы, которые в 2021 году практически отсутствовали, в 2027 году будут втрое выше затрат на традиционные серверы", - отметил Лавлок.

Опрос Gartner показал, что 62% респондентов назвали ИИ определяющим фактором конкурентоспособности в ближайшие 10 лет. Экономические (41%) и геополитические (32%) потрясения представляют собой самые значительные риски для бизнеса, полагают опрошенные топ-менеджеры. В исследовании, проходившем в марте-мае этого года, приняли участие более 250 руководителей высшего звена из различных отраслей в Северной Америке и Западной Европе.

Gartner Джон-Дэвид Лавлок
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