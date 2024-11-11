Gartner прогнозирует рост ИТ-расходов в Европе на 8,7% в 2025 году
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Расходы в сфере информационных технологий (ИТ) в Европе в 2025 году увеличатся на 8,7% и достигнут $1,28 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.
По итогам 2024 года эксперты ожидают роста показателя на 6,8%, до $1,18 трлн.
"В 2024 году активное создание ИИ-инфраструктуры обеспечит высокий уровень расходов на центры обработки данных в Европе, - отметил вице-президент Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Компании также продолжат инвестировать в публичное облако - расходы в этом сегменте, как ожидается, в 2024 году составят $123 млрд. Также мы ждем наращивания вложений в безопасность до $47 млрд в 2024 году".
ИТ-расходы (млрд долларов США):
|Расходы 2024г
|Изм. в 2024г
|Расходы 2025г
|Изм. в 2025г
|ЦОД
|50,043
|11,1 %
|54,410
|8,7 %
|Устройства
|134,239
|6,4 %
|146,700
|9,3 %
|ПО
|254,554
|11,4 %
|288,163
|13,2 %
|ИТ-услуги
|448,572
|6,6 %
|489,767
|9,2 %
|Услуги связи
|292,280
|3,0 %
|302,705
|3,6 %
|Всего
|1179,687
|6,8 %
|1281,744
|8,7 %