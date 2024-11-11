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Gartner прогнозирует рост ИТ-расходов в Европе на 8,7% в 2025 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Расходы в сфере информационных технологий (ИТ) в Европе в 2025 году увеличатся на 8,7% и достигнут $1,28 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

По итогам 2024 года эксперты ожидают роста показателя на 6,8%, до $1,18 трлн.

"В 2024 году активное создание ИИ-инфраструктуры обеспечит высокий уровень расходов на центры обработки данных в Европе, - отметил вице-президент Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Компании также продолжат инвестировать в публичное облако - расходы в этом сегменте, как ожидается, в 2024 году составят $123 млрд. Также мы ждем наращивания вложений в безопасность до $47 млрд в 2024 году".

ИТ-расходы (млрд долларов США):

Расходы 2024г Изм. в 2024г Расходы 2025г Изм. в 2025г
ЦОД 50,043 11,1 % 54,410 8,7 %
Устройства 134,239 6,4 % 146,700 9,3 %
ПО 254,554 11,4 % 288,163 13,2 %
ИТ-услуги 448,572 6,6 % 489,767 9,2 %
Услуги связи 292,280 3,0 % 302,705 3,6 %
Всего 1179,687 6,8 % 1281,744 8,7 %
Gartner IT
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