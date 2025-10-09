Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Распространяемая в мессенджерах информация об отключении интернета на всей территории России не соответствует действительности, заявила пресс-служба Минцифры РФ.
"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", - говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что "фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе".
"Никаких планов по отключению нет", - сказали в министерстве.
Минцифры призывает не доверять непроверенным источникам.
"Достоверная информация - на сайте Минцифры и в официальных каналах ведомства в MAX", - добавили в министерстве.