Поиск

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ
Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Распространяемая в мессенджерах информация об отключении интернета на всей территории России не соответствует действительности, заявила пресс-служба Минцифры РФ.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что "фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе".

"Никаких планов по отключению нет", - сказали в министерстве.

Минцифры призывает не доверять непроверенным источникам.

"Достоверная информация - на сайте Минцифры и в официальных каналах ведомства в MAX", - добавили в министерстве.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });