Минцифры будет еженедельно обновлять список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета, будет обновляться еженедельно. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", - сказал министр на площадке форума Kazan Digital Week.

Он уточнил, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

В августе Шадаев сообщал, что Минцифры вместе с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей к массовым сервисам во время действия ограничений мобильного интернета для обеспечения безопасности. Министр уточнял, что в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идет о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и так далее. Также министерство планирует реализовать возможность работы M2M-устройств (интернет вещей - ИФ), чтобы в период ограничений продолжали работать банкоматы, устройства самообслуживания и т.д.

В начале сентября операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным россиянами ресурсам и сервисам в период ограничения интернета, сообщало министерство.

В так называемый "белый список" вошли: сервисы Госуслуг, "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, "Дзен", видеохостинг Rutube, официальный сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), крупнейших операторов связи.

Минцифры сообщало, что на втором этапе в "белый список" войдут СМИ, банки и аптеки, в ближайшее время в него будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.

