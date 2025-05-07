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Кремль призвал с пониманием отнестись к ограничениям в работе интернета в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что нужно с пониманием отнестись к ограничениям в работе мобильного интернета в Москве в связи предстоящими мероприятиями, посвященными 80-летию Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, "мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем".

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки будут сняты ограничения, пресс-секретарь президента пояснил: "Это будет производиться по мере необходимости".

Как отметил Песков, в связи с отключениями "были даны уже соответствующие разъяснения".

"Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне. Чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы журналистам заявили, что в Москве возможны ограничения с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, может быть ограничена работа мобильного интернета, говорилось в сообщении.


Дмитрий Песков Москва
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