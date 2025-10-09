Пользователи мессенджера Max смогут создать Цифровой ID по водительским правам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пользователи национального мессенджера Max смогут создавать Цифровой ID с помощью водительского удостоверения, загруженного в приложении Госуслуг, сообщил гендиректор холдинга VK Владимир Кириенко в ходе форума "Финополис" в четверг.

Цифровой ID - аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст (например, при покупке товаров), статус студента, многодетного родителя и многое другое. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Получить доступ к сервису могут граждане РФ старше 18 лет.

"На старте Цифровой ID был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания Цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности Цифрового ID", - сказал гендиректор VK в четверг.

Он уточнил, что Цифровой ID, выпущенный новым способом, можно использовать только для подтверждения возраста.

Max запустил возможность создания Цифрового ID в пилотном режиме 15 сентября. Технологию уже начали внедрять на кассах самообслуживания крупнейшие российские ритейлеры: "Магнит", Х5 и "ВкусВилл".