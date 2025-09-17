Аудитория мессенджера Max превысила 35 млн пользователей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Аудитория национального мессенджера Max превысила 35 млн пользователей, сообщил глава технологического холдинга VK (разработчик Max) Владимир Кириенко.

"С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 млн человек. Напомню: буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100-200 тыс.", - сказал Кириенко на форуме Kazan Digital Week в среду.

Он также отметил, что пользователи активно пользуются функционалом звонков в мессенджере: на сегодняшний день на платформе Max ежедневно совершается около 15 млн звонков - за последний месяц этот показатель вырос более чем в 100 раз.

"Высокое качество обеспечено за счет нахождения серверов на территории России, собственных кодов шифрования, а также медиа-серверов, расположенных в удобных форматах агрегации трафика", - отметил Кириенко. Он добавил, что также растет популярность сервиса видеозвонков и групповых чатов.

Кириенко напомнил, что в начале июля на платформе был запущен тестовый функционал каналов. На данный момент уже более 600 каналов представлены в Max, общее количество подписчиков превысило 5 миллионов, сообщил глава VK .

Он сообщил, что с 17 сентября компания запускает открытое тестирование запуска каналов для всех авторов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков.

"Оценочно это более 200 тыс. каналов. С сегодняшнего дня в автоматическом режиме коллеги смогут подключаться и заводить канал", - сказал Кириенко.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Мах доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.