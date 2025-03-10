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Более 24 млн записей о россиянах попали в открытый доступ в январе-феврале

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Более 24 млн записей о россиянах попали в открытый доступ за два первых месяца текущего года вследствие 19 утечек персональных данных, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"За январь-февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей", - говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос агентства.

"По данным фактам составлено пять протоколов об административном правонарушении", - добавили в РКН.

В конце февраля пресс-служба ведомства сообщил о 10 утечках на почти 7 млн попавших в открытый доступ записей о россиянах за январь.

За прошлый год, по данным РКН, произошло 135 утечек персональных данных, из-за чего в открытом доступе оказались более 700 млн записей. В 2023 году было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попали более 300 млн записей о россиянах. Годом ранее ведомство зафиксировало более 140 случаев утечек персональных данных; в открытом доступе оказались около 600 млн записей о гражданах. В 2021 году, по данным РКН, было всего утечки на 2,7 млн записей.

РКН Роскомнадзор
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