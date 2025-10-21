Поиск

Роскомнадзор заявил, что ограничения с WhatsApp и Telegram в РФ не снимались

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось.

"Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос.

Во вторник некоторые СМИ со ссылкой на пользователей передавали, что в этих мессенджерах стали вновь доступны голосовые вызовы.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

WhatsApp Telegram Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Глава "Газпрома" спрогнозировал быстрое развитие ИИ в России благодаря запасам газа

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });