Роскомнадзор заявил, что ограничения с WhatsApp и Telegram в РФ не снимались

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось.

"Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос.

Во вторник некоторые СМИ со ссылкой на пользователей передавали, что в этих мессенджерах стали вновь доступны голосовые вызовы.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.