В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вернуть доступность голосовой связи для абонентов в России Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) смогут после выстраивания взаимодействия с Роскомнадзором, причем для Telegram это сделать проще, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, - это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов", - написал Горелкин в своем Telegram-канале в среду.

Он считает, что "если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta".

Ранее пресс-служба РКН сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

"Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в среду.

