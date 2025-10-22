РКН недоволен темпами идентификации иностранных владельцев сим-карт

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Операторы связи не спешат отключать сим-карты иностранных граждан, которые не сдали биометрические данные: более половины из 7 млн таких абонентов пока не прошли эту процедуру, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Олег Терляков.

Выступая на XXIV форуме "Спектр" в среду замглавы РКН напомнил, что в 2024 году для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством были внесены новые изменения в законодательство, в частности, установлено ограничение на количество сим-карт: не более 20 для граждан РФ и не более 10 для иностранцев. Кроме того, для получения услуг связи абонентам-иностранцам необходимо пройти биометрическую идентификацию.

"Нормы начали вступать в силу с начала 2025 года. Что мы наблюдаем? Пользуясь отсутствием прямых норм административной ответственности за неисполнение новых требований, операторы не спешат прекращать оказание услуг связи иностранцам, не прошедшим биометрию. Несмотря на то, что Минцифры России пошло навстречу операторам связи, дав дополнительное время на приведение сведений об иностранцах в соответствие с законом, к настоящему времени радикально ситуация не изменилась", - сказал Терляков.

"По данным системы КСИМ (Система Контроля состояния идентификационных модулей Роскомнадзора - ИФ), по состоянию на октябрь 2025 года система содержит сведения о 7 млн абонентах-иностранцах с оформленными на них 8,8 млн сим-карт, 53% из них на текущий момент не идентифицированы в соответствии с законодательством", - уточнил он.

Кроме этого, сказал Терляков, "операторы связи не прекратили оказание услуг связи абонентам как гражданам РФ, так и иностранцам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт".

По его словам, это "примерно 37 тыс. абонентов - иностранцев и порядка 89 тыс. российских граждан".

"Обязанность, к слову сказать, по отключению российских граждан должна наступить с ноября. Надеемся, что она будет исполнена" - сказал Терляков.

Также замглавы РКН сообщил, что "отсутствие прямых норм соблюдения операторами связи технических условий подключения к системе "Антифрод" также привело к тому, что операторы регулярно отключают от системы свои узлы верификации и не проверяют телефонные вызовы на подмену номера".

"В среднем в месяц недоступны или не функционируют в штатном режиме 107 узлов верификации, что составляет 10% от общего количества узлов", - уточнил он.

По его словам, причиной тому может быть сбой в программном обеспечении, отказ оборудования узлов верификации оператора, что говорит о том, что "операторы связи не обеспечивают устойчивую работу узлов верификации".

Терляков напомнил, что в настоящее время готовится новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который будет внесён в Госдуму в текущую осеннюю сессию. "В целях обеспечения принуждения к исполнению законодательства одна из основных его частей это установление административной ответственности за несоблюдение новых требований законодательства по борьбе с анонимностью в сетях связи", - сказал он.

Ранее о введении ответственности за неисполнение требований по сим-картам говорил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Вынужден отметить, что без установления государственного контроля и ответственности, к сожалению, бизнес не спешит выполнять требования законодательства по безопасности при оказании услуг связи. В меньшей степени это касается крупных операторов связи. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности начинают нарастать от средних к более мелким владельцам сетей связи", - сказал замглавы РКН, уточнив, что "это происходит не только в части борьбы с мошенничеством, но и затрагивает вопросы устойчивости функционирования самой сети, защиты ее от атак и других угроз".

Согласно подписанному в августе 2024 года закону, до 1 июля 2025 года операторы связи должны были привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт), а до 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах РФ - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт.

XXIV форум "Спектр" проходит в Сочи 22-23 октября.