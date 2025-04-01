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Закон о праве гражданина РФ иметь не более 20 сим-карт вступает в силу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Закон, согласно которому на гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт (в том числе корпоративных), вступает в силу с 1 апреля.

При этом в законе указано, что правилами оказания услуг связи могут быть предусмотрены случаи, при которых гражданин РФ сможет иметь более 20 сим-карт.

Законом предусмотрено, что оператор связи до начала оказания услуг должен будет проверить количество зарегистрированных на гражданина сим-карт через Государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей (ГИС КСИМ).

Кроме того, до начала оказания услуг оператор должен проверить достоверность сведений об абоненте с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством. Если сведения недостоверны - услуги связи не оказываются.

По запросу физлица сведения обо всех оформленных на него сим-картах из ГИС КСИМ предоставляются через Госуслуги. С 1 апреля на портале заработает соответствующий сервис. В случае несогласия с выделенной сим-картой физлицо через Госуслуги должно будет обратиться к оператору для незамедлительной приостановки оказания услуг связи.

До 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах РФ - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт. Если выявлены нарушения - услуги связи не оказывать.

Для иностранцев ограничения по количеству сим-карт вступили в силу с 1 января (на них может быть зарегистрировано не более 10 номеров).

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев летом говорил, что не ожидает влияния указанных ограничений на величину абонентских баз и доходы операторов связи.

"Мы исходим из того, что будет равномерное распределение. Условно, люди, которым нужна связь, будут покупать официально, а не "серые" сим-карты, которые оформлены на какого-то человека, который может даже и не знать о том, что они на него оформлены", - говорил министр. По его словам, "будет переток из "серого" и "черного" рынка в "белый".

Госуслуги ЕСИА Максут Шадаев Минцифры РФ
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