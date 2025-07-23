Глава Минцифры рассказал об оформленных на 56 человек 1,2 млн сим-карт

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ сообщил о выявлении 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, и предложил правоохранительным органам обратить внимание на этих абонентов.

"Хотел бы обратить внимание, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн активных симок. Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", - сказал Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с 1 апреля все пользователи "Госуслуг" получили в личные кабинеты информацию об оформленных на них мобильных номерах - примерно 150 млн.

Шадаев напомнил, что до 1 ноября граждане должны оставить себе не более 20 сим-карт - столько позволяет иметь принятый в конце прошлого года закон.

В январе 2024 года "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что после анализа переданных мобильных операторами сведений об абонентах были выявлены 916 граждан, которые имеют более чем тысячу сим-карт каждый. В общей сложности эти граждане владеют свыше 6,6 млн номеров.

В РФ с 1 января вступил в силу закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты только при очном посещении офиса оператора связи. Для заключения договора с оператором связи иностранцу нужно получить СНИЛС, оформить учетную запись на "Госуслугах", подтвердить личность по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.

Также для иностранцев обязательно внесение в договор об оказании услуг связи номера IMEI устройства, в котором используется сим-карта. При этом иностранный гражданин или лицо без гражданства может зарегистрировать в РФ на себя не более 10 сим-карт.