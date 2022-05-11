Мосгорсуд 20 июня рассмотрит жалобу на запрет Meta в РФ из-за экстремизма

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в июне проверит законность решения о запрете Meta на территории РФ из-за экстремистской деятельности компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда столицы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы Meta Platforms Inc. и апелляционных жалоб лиц, не привлеченных к участию в деле, назначены к рассмотрению в Мосгорсуде на 20 июня в 13:20", - заявили в пресс-службе.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России.

Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

Meta просит признать решение Тверского суда незаконным и отменить его.