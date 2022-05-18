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VK запустит свой магазин приложений для Android 25 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский магазин приложений RuStore, который в VK разработали для Android, запустят 25 мая, сообщил глава компании Владимир Кириенко.

"Мы запускаем бета-версию. Плановый срок запуска - 25 мая", - сказал Кириенко на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что в летний период в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем.

Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Мишустин отмечал, что иностранные платформы - App Store и Google Play - могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, и обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную экосистему.

Как ранее заявили "Интерфаксу" в Минцифры, RuStore - крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с российскими IT-компаниями при поддержке ведомства.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, разработка магазина приложений ведется крупными российскими бигтех-компаниями во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Магазин приложений создается для устройств на ОС Android.

Ранее VK подал три заявки на регистрацию товарных знаков RuStore. Кроме того, холдинг зарегистрировал домен rustore.ru.

На этой неделе разработчик еще одного отечественного магазина приложений для Android-устройств NashStore АНО "Цифровые платформы" объявило о запуске своего сервиса.

VK RuStore
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