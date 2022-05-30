Белорусское издание сообщило о продолжении оттока айтишников из страны

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В IT-секторе Белоруссии резко сократился наем новых сотрудников, при этом в январе-апреле текущего года из компаний уволилось в 1,5 раза больше человек, чем трудоустроилось, сообщает профильное издание dev.by со ссылкой на официальную статистику.

"Всего с начала года (январь-апрель) из IT-компаний уволилось на 50% больше специалистов, чем трудоустроилось. По данным официальной статистики, в прошлом месяце из IT-компаний уволилось больше 3 тысяч специалистов (новый рекорд). Это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года, и на 36% больше, чем в марте этого года", - пишет издание.

"Компенсировать этот отток за счет найма новых специалистов у компаний не получилось. Более того, ситуация с трудоустройством стала еще хуже, чем в марте. За апрель IT-компании наняли только 938 специалистов - на 46% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 33% меньше, чем в марте этого года", - пишет dev.by.

По его сведениям, с октября 2020 года по март 2022 года, IT-компании Белоруссии ежемесячно нанимали более 1 тысячи сотрудников, "но в апреле эта тенденция прервалась". В итоге впервые упала и общая цифра трудоустроенных в этом году IT-специалистов по сравнению с прошлым годом. Всего за январь-апрель текущего года IT-компании взяли на работу около 5,5 тысячи специалистов, на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

За эти же четыре месяца из IT-компаний уволились более 8000 сотрудников, на 62% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"При таких темпах ухода айтишников из компаний уже через два месяца уволенных может оказаться примерно столько, сколько за весь прошлый год", - резюмировали эксперты dev.by.