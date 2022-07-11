Население Белоруссии сократилось за 2021 год на 94 тысячи человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В 2021 году население Белоруссии сократилось на 94,1 тысячи человек и на 1 января 2022 года составляла 9 255 500 человек, сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии.

По этому показателю Белоруссия занимает 95-е место в мире и 7-е место среди стран СНГ.

На начало 2021 года численность населения Белоруссии составляла 9 349 645 человек, напомнил Белстат. При этом за 2020 год население республики сократилось на 60 тысяч человек, а за 2019 год - на 19 тысяч.

По данным Белстата, мужчины составляют 46,2% от всей численности жителей Белоруссии, женщины - 53,8%.

Более пятой части всего населения республики (1 997 тысяч человек) сосредоточено в столице Белоруссии - Минске.

После провозглашения независимости в Белоруссии проживали 10 189 753 человека (данные на начало 1991 года).