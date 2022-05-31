В Белоруссии произошел массовый сбой в работе банковских карт

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии 31 мая произошел массовый сбой в работе банковских из-за "частичной неработоспособности программно-технического комплекса", сообщает ОАО "Банковский процессинговый центр".

Там заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу сервиса.

ОАО "Банковский процессинговый центр" было создано рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии для внедрения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карт.

Это специализированный центр по информационно-технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт системы "Белкарт" и международных систем Visa и MasterCard, действующих на территории Белоруссии. Он предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными картами.