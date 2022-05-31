Работа банковских карт в Белоруссии восстановлена после масштабного сбоя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Банковский процессинговый центр" (Белоруссия) сообщил о восстановлении работы банковских карт в республике.

"В настоящее время с 11:01 текущего дня все проблемы устранены и все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром во вторник в работе банковских карт в Белоруссии произошел массовый сбой. В ОАО "Банковский процессинговый центр" его объяснили частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии для широкого внедрения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карт. Является специализированным центром по информационно-технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт системы БЕЛКАРТ и международных систем VISA International и MasterCard WorldWide, действующих на территории Белоруссии. Предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными картами.