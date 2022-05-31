Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Работа банковских карт в Белоруссии восстановлена после масштабного сбоя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Банковский процессинговый центр" (Белоруссия) сообщил о восстановлении работы банковских карт в республике.

"В настоящее время с 11:01 текущего дня все проблемы устранены и все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром во вторник в работе банковских карт в Белоруссии произошел массовый сбой. В ОАО "Банковский процессинговый центр" его объяснили частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

ОАО "Банковский процессинговый центр" создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии для широкого внедрения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карт. Является специализированным центром по информационно-технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт системы БЕЛКАРТ и международных систем VISA International и MasterCard WorldWide, действующих на территории Белоруссии. Предоставляет комплекс услуг по процессингу операций с банковскими платежными картами.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

"Яндекс.Еда" и Delivery Club опровергли новые утечки данных

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

В Сбербанке сообщили о штатной работе после решения ЕС об отключении от SWIFT

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Невзаимозаменяемые и нерегулируемые: перспективы NFT-рынка в России

Невзаимозаменяемые и нерегулируемые: перспективы NFT-рынка в России

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента

Судебные приставы РФ полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале

Ввоз в Россию кнопочных телефонов взлетел на 43% в I квартале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });