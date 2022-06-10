Криптофирмы в США прекратили наем новых работников из-за падения рынка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские криптокомпании приостановили прием на работу новых сотрудников и сокращают расходы на рекламу из-за падения цен на криптовалюты, пишет The Wall Street Journal.

В последние несколько недель самая крупная в мире криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. аннулировала офферы для кандидатов, успешно прошедших собеседования, и заявила, что замедлит темпы найма новых работников. Другая криптобиржа Gemini Trust Co. сообщила о сокращении 10% персонала, сославшись на последствия рыночного спада.

По данным исследовательской ManpowerGroup, в топ-три работодателей на рынке криптовалют в США входят компании Block Inc., Coinbase и Gemini. При этом в период с ноября по апрель криптокомпании увеличили вдвое количество принимаемых на работу людей по сравнению с прошлым годом, но в мае темпы найма замедлились.

Причиной для приостановки трудоустройства стало падение цен на криптовалюты, спровоцированное сокращением объемов торгов этим спекулятивным инструментом после подъема ключевой ставки Федеральной резервной системой США, отмечает основатель инвестиционной Delta Blockchain Fund Кавита Гупта.

С ноября цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты, упала на 55%, а стоимость всего рынка криптовалют - на 59%. По данным на 13:50 по московскому времени котировка биткойна составила $29 976, что на 0,54% меньше значения на конец торгов предыдущего дня.

Другой сферой, в которой криптокомпании начали сокращать расходы, является реклама. В апреле на эти цели было потрачено в общей сложности $10 млн, что является самым низким показателем с сентября, свидетельствуют данные MediaRadar. При этом всего на четыре компании пришлась большая часть этой суммы - Coinbase, FTX, Crypto.com и eToro Group Ltd. Другие компании потратили в совокупности всего $1 млн.

Из-за падения цен на криптовалюты страдают не только операторы криптобирж, но и майнинговые компании. Их совокупная ежедневная выручка с ноября сократилась примерно на 56%, до $27 млн, согласно расчетам исследовательской Glassnode.

Тем не менее не все представители отрасли столкнулись с проблемами. Примером для остальных может служить Hut 8 Mining Corp., которая расширила спектр услуг, включая ремонт майнинговых установок, и увеличила запас средств, ожидая неизбежного снижения на рынке. "Это решение было основано на теории исторических циклов. Рынок неизбежно вошел бы в медвежий тренд", - заявила глава Hut 8 Mining Джейми Левертон.