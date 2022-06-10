Депутат Горелкин обсудит с индустрией поправки об иностранном владении классифайдами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении 20% иностранного владения онлайн-сервисами объявлений может быть изменен ко второму чтению, он будет вынесен на широкую дискуссию с представителями индустрии, заявил "Интерфаксу" автор проекта, зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Законопроект № 141597-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"" он внес в палату 10 июня.

"Параметры ограничения доли владения, допускаю, мы сможем скорректировать после взаимодействия с представителями индустрии ко второму чтению", - сказал Горелкин агентству.

Он объяснил необходимость нового закона тем, что "в условиях той информационной технологической войны, которая объявлена России, мы считаем, что контроль за крупнейшими классифайдами российского рынка должен быть".

Комментируя свой законопроект ранее в Telegram, депутат объяснял, что сейчас деятельность классифайдов находится в серой зоне: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов.

"Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России - и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис "Авито" принадлежит компании Prosus из Нидерландов", - отмечал он.

Предлагается распространить регулирование на сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Помимо ограничения иностранного владения, внесенный им проект обязывает владельцев классифайдов будут не допускать использования сервисов в противоправных целях или ради распространения порочащей информации.

Кроме того, такие сервисы обязаны разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и установить единый измеритель аудитории. Правительство получит право устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".