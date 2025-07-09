Суд в Москве оштрафовал Telegram и Likeme на 7 и 3,5 млн руб. соответственно

Компании признаны виновными в повторном неисполнении законодательства РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновными мессенджер Telegram и соцсеть Likeme в повторном неисполнении законодательства РФ, сообщили в среду в пресс-службе суда.

Telegram назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, а Likeme - 3,5 млн рублей, заявили в пресс-службе.

Компании признаны виновными по ч.2 и ч.3 ст.13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).

Ранее Telegram неоднократно штрафовали в РФ за различные нарушения, в том числе за неудаление запрещенного контента.

Соцсеть Likeme штрафовали в 2022 году. Тогда компанию признали виновной в невыполнении обязанности о хранении персональных данных на территории РФ. Штраф составил 1,5 млн рублей.