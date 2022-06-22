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"Яндекс" проведет годовое собрание акционеров позже обычного

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" проведет годовое собрание акционеров по итогам 2021 года позже обычного, говорится в сообщении компании.

Примерные сроки проведения собрания в сообщении не уточняются. Пресс-служба "Яндекса" также отказалась комментировать детали по этому вопросу.

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Изменение сроков связано с необходимостью большего срока для завершения аудита годовой отчетности по МСФО нидерландской Yandex N.V., головной компании "Яндекса", "в свете продолжающихся беспрецедентных геополитических обстоятельств", отмечается в сообщении.

Годовая отчетность по US GAAP была опубликована Yandex N.V. в конце апреля.

За последние четыре года "Яндекс" проводил годовое собрание в конце июня, за исключением ГОСА по итогам 2019 года - тогда компания провела собрание 29 октября 2020 года в связи с временными законодательными послаблениями Нидерландов из-за COVID-19.

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