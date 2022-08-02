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Акционеров Tesla призвали исключить двух директоров из совета компании

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Две влиятельные консалтинговые компании Glass Lewis & Co и Institutional Shareholder Services (ISS) призывают акционеров Tesla Inc голосовать против переизбрания двух директоров в наблюдательный совет компании.

Речь идет об Айре Эренпрайс и Кэтлин Уилсон-Томпсон, сообщает MarketWatch со ссылкой на заключения Glass Lewis и ISS.

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По данным консалтинговых компаний, Эренпрайс и Уилсон-Томпсон в качестве членов комитета управления и назначений Tesla не осуществили одно из предложений, одобренных акционерами в прошлом году. Они должны были реорганизовать совет и внести изменения в политику избрания директоров. Согласно предложению, срок полномочий каждого директора должен быть сокращен с трех лет до одного года, но Tesla сократила его до двух.

В заявлении Glass Lewis и ISS отмечается, что такое отношение компании является неудовлетворительным, при том что она не озвучила причин, по которым не учитывает голоса большинства акционеров.

Ежегодное общее собрание акционеров Tesla состоится в четверг.

Tesla
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