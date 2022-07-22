"Ростелекому" грозит штраф за утечку данных клиентов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - После проверки в отношении "Ростелекома" составлен протокол об административном правонарушении за утечку персональных данных клиентов компании, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

Согласно КоАП РФ, за это правонарушение предусмотрен штраф от 60 до 100 тыс. руб.

6 июня в телеграм-канале "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилось сообщение, что в открытый доступ "слили" таблицу внутренних аккаунтов компании "Ростелеком".

В пресс-службе "Ростелекома" "Интерфаксу" сообщили, что компания проводит расследование в связи с информацией об утечке персональных данных сотрудников, проверяется на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Там заверили, что речи о внешнем проникновении в системы компании не идет.

На следующий день телеграм-канал сообщил, что в сеть из того же источника утеки данные клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома".

В "Ростелекоме" заверили, что компания приняла все меры, и эта утечка не затронет интересы клиентов. "Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".