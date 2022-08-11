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Минцифры предложило исключить регулирование классифайдов из законопроекта о рынке рекламы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило поправки к законопроекту о "суверенизации" рынка рекламы, исключающие нормы о регулировании классифайдов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Минцифры предложило проект поправок к законопроекту "О рекламе", где в рамках своих полномочий предлагает исключить нормы, которые касаются регулирования электронных досок объявлений в сети Интернет", - пояснили в Минцифры.

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Вместе с тем в ведомстве отмечают, что регулирование электронных досок объявлений "надлежащим образом отражено в законопроекте 141597-8 депутата Антона Горелкина". В частности, этот законопроект не ограничен понятием "реклама" и охватывает рынок классифайдов целиком: регулируются в целом вопросы размещения объявлений (товары, услуги, работа, недвижимость и др.), а не только объявлений физических лиц о товарах и услугах.

Кроме того, в части требований к владельцам классифайда законопроект не ограничивает возможности функционирования рынка классифайдов, особенно если речь идет о российских компаниях, отмечают в Минцифры. Не вводится никаких единых ресурсов и операторов, негативно влияющих на конкуренцию. Вводится только требование о необходимости российского участия в имеющихся классифайдах.

Также законопроект вводит дополнительное регулирование вопросов функционирования классифайдов для защиты прав пользователей (обязанности по контролю за размещенной информацией и др.). Это не сложно для классифайда, но защищает пользователей, указывают в ведомстве.

Как сообщалось, 15 июля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект 160605-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О рекламе" (так называемый законопроект о суверенизации цифровой рекламы), внесенный депутатом Артемом Кирьяновым. Документ был утвержден с условием дальнейшей доработки.

Основная претензия, высказанная депутатами в процессе обсуждения, касалась возможной монополизации рынка цифровой рекламы в случае создания единого оператора, который, как считает автор проекта закона, необходим для предупреждения рисков злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции. Законопроектом предполагается, что Минцифры будет утверждать перечень лиц, которым запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность по размещению электронных объявлений физических лиц в интернете.

Против принятия документы выступили РСПП, ряд крупных IT-компаний и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В Госдуме заявили, что поступившие обращения будут рассмотрены профильными комитетами нижней палаты.

Другой законопроект о классифайдах, подготовленный замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным, ограничивает до 20% долю, которой может владеть иностранная компания в онлайн-сервисах по размещению объявлений. Кроме того, владельцы классифайдов будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, распространения порочащей информации, а также должны разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и установить единый измеритель аудитории. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 5 июля.

Минцифры РФ
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