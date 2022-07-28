Думу попросили исключить классифайды из проекта о едином операторе цифровой рекламы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Участники рынка классифайдов (сайтов объявлений) призвали исключить отрасль из законопроекта № 160605-8 о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Представители Avito, "Яндекса", Ozon и "Рамблера" на круглом столе, который организовала "Справедливая Россия", обратили внимание на то, что законопроект предлагает регулировать по одному принципу две разные отрасли: рынок наружной рекламы и классифайды.

Более того, отрасль уже регулируется законом "Об информации", указали они.

"У всех представителей классифайдов возникает вопрос, каким образом в законодательстве о рекламе должна быть урегулирована деятельность классифайдов, при том что все аспекты, указанные в пояснительной записке (законопроекта - ИФ), уже урегулированы в законе "Об информации", - отметил директор по GR "Яндекса" Игорь Алексеев.

Одновременно с этим часть компаний отрасли находится в списке системообразующих организаций, что означает, что у этих компаний должна быть защищена критическая инфраструктура, подчеркнула директор правового департамента "Рамблера" Наталья Булаева. Соответственно, такие компании не могут не обеспечивать национальную безопасность России.

Если законопроект будет принят, последствия для отрасли будут критическими. Так, по мнению гендиректора Avito Владимира Правдивого, создание единого оператора приведет к "разрушению индустрии в текущем виде". Помимо этого, при принятии законопроекта может пострадать, в частности, малый и средний бизнес, так как для них классифайды - основная площадка для их рекламного продвижения.

GR-директор Ozon Алексей Минаев также считает, что принятие законопроекта приведет к снижению качества сервисов, повышению цен и сокращению кадров в IT.

Также в случае создания единого оператора могут начать распространяться "серые" и незаконные площадки объявлений, на которых пользователи столкнутся с большим уровнем мошенников, считает Правдивый.

Помимо отрасли за исключение регулирования классифайдов из законопроекта выступил и Минпромторг.

"Если какие-то поправки - ну, может, изъять вообще сегмент интернета из этой части и все. Наружная реклама к нашему ведомству никак не относится... ну вот может ограничиться наружной рекламой, если это вообще кто-то считает актуальным?", - сказал директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов.

ФАС также раскритиковала законопроект о едином операторе, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. По мнению регулятора, его принятие приведет к ухудшению положения всех участников рынка цифровой рекламы.

Законопроект № 160605-8 8 июля внес в палату депутат Артем Кирьянов. Хоть законопроект вызвал критику депутатов, он был принят в первом чтении на внеочередном заседании уже после окончания весенней сессии.

При обсуждении законопроекта Кирьянову пришлось отвечать на многочисленные критические замечания как к процедуре подготовки документа (в обсуждении, в частности, не удалось поучаствовать комитету по конкуренции), так и к его сути.

Основная претензия касалась угрозы монополизации рынка с предоставлением преференций одному частному игроку. Автор законопроекта связывал необходимость принятия документа с риском злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

В соответствии с законопроектом, единый оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

На роль оператора, если следовать проекту документа, сможет претендовать неподконтрольное иностранцам российское юрлицо. Эта организация должна обладать статусом системообразующей в сфере рекламы, или входить в такую группу компаний.

Еще одно требование - владение собственными цифровыми рекламными конструкциями на объектах наружной рекламы и транспортной инфраструктуры, а именно вокзалах, аэропортах, станциях метрополитена, остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в том числе в городах федерального значения. Кроме того, организация или группа компаний, в которую входит организация, претендующая на статус единого оператора, должна обладать исключительными правами на IT-программу, которая обеспечит функционирование информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях и электронных досках объявлений.