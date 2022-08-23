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Intel и Brookfield вложат до $30 млрд в заводы по производству чипов в Аризоне

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. подписала соглашение с инвесткомпанией Brookfield Asset Management о вложениях до $30 млрд в заводы по производству чипов в американском штате Аризона.

Инвестиции будут направлены на расширение заводского комплекса Ocotillo в городе Чандлер, сообщила пресс-служба Intel. Проект предполагает строительство двух новых заводов по производству чипов.

Инвестиции Intel составят 51% стоимости проекта, Brookfield - оставшиеся 49%. Intel сохранит за собой мажоритарный и операционный контроль над заводами.

Соглашение Intel и Brookfield стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании двух компаний в феврале этого года. Brookfield, как ожидается, выделит средства к концу 2022 года.

Intel Brookfield Asset Management США Аризона
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