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Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Японская Sony Group Corp. создала подразделение для разработки игр для мобильных телефонов, сообщает блог PlayStation.Blog.

Подразделение называется PlayStation Studios Mobile Division. Компания отметила, что оно будет работать независимо от сегмента по производству игровых консолей PlayStation. Таким образом Sony намеревается диверсифицировать игровой бизнес.

Кроме того, Sony сообщила о покупке европейского разработчика мобильных игр Savage Game Studios, которая войдет в состав нового подразделения.

Sony PlayStation Япония Savage Game Studios
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