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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

IDC ухудшила о спаде поставок смартфонов в мире в 2022 году до 6,5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам 2022 года могут сократиться на 6,5% - до 1,27 млрд штук, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC). Три месяца назад аналитики оценивали падение в 3,5%.

"Снижение связано с рекордной инфляцией, геополитической напряженностью и другими макроэкономическими вызовами, которые значительно снизили потребительский спрос", - отмечается в сообщении компании.

Тем не менее в IDC ожидают, что спад будет краткосрочным и что рынок восстановится в 2023 году - и покажет подъем на 5,2%. Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж на пятилетний период прогнозируются на уровне 1,4%.

"Несмотря на снижение продаж, средняя цена реализации (ASP) во втором квартале выросла на 10% в годовом исчислении и, по прогнозам, увеличится на 6,3% за весь год", - заявила директор отдела исследований в Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers Набила Попаль.

Эксперты теперь ожидают сокращения реализации смартфонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Китая и Японии на 4,5%, в то время как ранее предполагался рост на 3%. В КНР продажи могут упасть на 12,5% - примерно до 41 млн единиц.

Самое резкое сокращение поставок смартфонов в этом году ожидается в Центральной и Восточной Европе - на 17,4%.

На развитых рынках - в Северной Америке и Западной Европе - ожидается повышение на величину до 3%. При этом в Канаде подъем может составить 3,2%, а в европейских странах продажи снизятся на 0,7%.

Поставки устройств с поддержкой 5G, по оценке IDC, взлетят на 23,6% в 2022 году. На них придется свыше половины (54%) общего объема продаж - 688 млн штук. ASP составит $616.

Если смотреть на долгосрочную перспективу, то в 2026 году на 5G-модели будет приходиться 79% продаж, ASP снизится до $444, полагают в компании.

Средняя цена моделей с поддержкой 4G ожидается на уровне $176 в этом году и $106 через пять лет. Таким образом, ASP для всех видов телефонов будет составлять соответственно $413 и $373.

IDC АТР Китай Япония Европа
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