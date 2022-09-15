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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Adobe обсуждает покупку сервиса разработки интерфейсов Figma за $20 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, ведет активные переговоры о покупке владельца сервиса по разработке интерфейсов Figma за $20 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка может быть заключена уже 15 сентября.

Adobe планирует профинансировать почти половину суммы сделки за счет акций и оставшуюся часть за счет денежных средств, уточнили собеседники газеты.

Котировки акций Adobe снижаются на 7,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке. Компания, капитализация которой составляет порядка $174 млрд, планирует также опубликовать финансовую отчетность за третий финквартал после закрытия рынка в четверг.

Adobe Figma США
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