Кабмин РФ намерен унифицировать требования к проектам по импортозамещению софта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минцифры провести анализ проектов по импортозамещению программного обеспечения (ПО) для отраслей экономики на предмет укрупнения и унификации требований к таким разработкам.

Перечень поручений, отданных по итогам стратегической сессии об импортозамещении отраслевого ПО, опубликован в пятницу на сайте правительства РФ.

Как следует из документа, анализ проектов на предмет укрупнения (объединения, расширения функциональности), исходя из отраслевых требований, по классам ПО должен быть проведен до 27 сентября "в целях предоставления бюджетного финансирования на реализацию проектов с наибольшим потенциалом тиражирования в отраслях экономики".

Руководители отраслевых комитетов, согласно поручению, должны к 23 сентября доработать представленные проекты с учетом их соответствия требованиям отрасли, возможности межотраслевой кооперации, ограничения дублирования по функциональности проектов и исключения проектов, требующих разработки с нуля, при наличии конкурентоспособных российских аналогов.

По итогам анализа Минцифры поручено до 30 сентября подготовить перечень одобренных проектов с предложениями по источникам, объёмам и механизмам финансирования, включая внебюджетное софинансирование проектов на период до 2025 года и на горизонт до 2030 года.

ФАС и Минцифры поручено подготовить разъяснения о возможности госзаказчикам отраслевых решений и ПО проводить закупку у единственных исполнителей для реализации проектов, одобренных президиумом правкомиссии по цифровому развитию.

Ранее стало известно, что правительство РФ намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. При этом формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономика будут 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Объем софинасирования по каждому из проектов составит порядка 80%. После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему техническому заданию они создавалось.