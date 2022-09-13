Правительство нашло способ ускорить переход организаций на российский софт

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует отнести все ключевые типы информационных систем к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), чтобы ускорить переход организаций на отечественный софт, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении ПО.

По его словам, некоторые компании затягивают переход на отечественное программное обеспечение.

"Обращаюсь к тем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствия таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", - сказал премьер.

На этой же сессии он назвал конкурентной ситуацию в сфере ПО, поскольку уже для 80% иностранного софта есть российские аналоги, причем по трети позиций представлены два или более отечественного варианта. При этом, по данным правительства, выявлено почти 400 видов корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение правительства запретить использование зарубежного ПО на любых объектах КИИ, включая негосударственные. Для этого планируется создать единый каталог и провести категорирование всех значимых объектов КИИ. Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сроки вступления запрета на зарубежное ПО для различных отраслей и типов информационных систем будет устанавливать правительство, причем эти сроки должны быть синхронизированы со сроками готовности к массовому внедрению соответствующих отечественных решений. Соответствующий проект президентского указа сейчас разрабатывает Минцифры.

Аналогичный запрет уже действует для госзаказчиков - с 31 марта указом президента им запрещено закупать иностранный софт для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 года.