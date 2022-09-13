Мишустин заявил, что бизнес критически зависит от импорта по 400 видам корпоративного ПО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выявило почти 400 видов корпоративного программного обеспечения (ПО), по которым бизнес критически зависит от импорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего было выявлено почти 400 видов корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта. Объем ежегодных расходов частного сектора на покупку лицензий, внедрение и поддержку составляет примерно 200 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Об импортозамещении ПО в отраслях" во вторник.

Он подчеркнул, что уже для 80% иностранного софта есть российские аналоги, причем по трети позиций представлены два или более отечественного варианта.

"То есть ситуация, в целом, конкурентна", - отметил премьер.