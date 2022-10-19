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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Соглашения о разработке недостающего отечественного софта планируют подписать до декабря

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Соглашения о поддержке разработки отечественного программного обеспечения, аналогов которого в настоящее время нет в России, может быть подписано до конца ноября, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Инфотех" в Тюмени в среду.

"Отобраны эти приоритетные проекты. Я думаю, до конца ноября будет подписано соглашение, и по тем отсутствующим категориям работа эта начнется", - сказал министр.

Шадаев отметил, что механизм поддержки предполагает выделение гранта крупному заказчику под конкретный проект с независимым от него разработчиком. "Разработчик при этом сохраняет права на разработанные продукты, заказчик же, получая грант, обязуется у себя в течение 3-5 лет внедрить полноценно новое решение", - сказал министр.

В настоящее время, по его словам, не имеет российских аналогов примерно 20% необходимых российским компаниям программных продуктов.

"Ситуация в целом неплохая. Были выделены примерно 400 категорий решений, которые нужны российским компаниям. Из них есть российские аналоги среднего и высокого уровня зрелости по 80%. Только пятая часть нужных нам решений не имеет аналогов хотя бы базового уровня зрелости", - отметил он.

В целом, Шадаев прогнозирует, что отставание по софту отечественные разработчики наверстают в течение нескольких лет.

Минцифры РФ Максут Шадаев
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