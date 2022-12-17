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СПЧ заключил, что положения законопроекта о биометрии могут привести к ущемлению прав россиян

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину экспертное заключение СПЧ по законопроекту о единой биометрической системе с предложением организовать парламентские слушания по инициативе, сообщила в субботу пресс-служба Совета.

"Глава СПЧ Валерий Фадеев направил этот документ спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать проведение парламентских слушаний по законопроекту с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций", - говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.

"Члены Совета проанализировали положения законопроекта, которые могут привести к ущемлению конституционных прав граждан, и составили экспертное заключение. Как отмечается в заключении, негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос", - отмечает пресс-служба.

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Как отмечается в сообщении, "кроме того, предусмотренный законопроектом принудительный сбор биометрических персональных данных может привести к дискриминации тех граждан, которые откажутся от предоставления данных, например, в части трудовых прав".

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект (211535-8) предусматривает идентификацию граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, с помощью ЕБС. Предполагается, что в ее рамках будут использоваться "векторы", то есть, по словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, обезличенного математического кода, в котором закодированы биометрические данные человека.

Инициатива была внесена зампредом думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным 12 октября 2022 года.

12 декабря патриарх Кирилл также обратился к Володину с просьбой провести собственное обсуждение поправок к законопроекту, чтобы не допустить дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

На следующий день глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за подобные действия уже содержатся в подготовленных ко второму чтению законопроекта поправках.

СПЧ Валерий Фадеев
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