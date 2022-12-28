В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа Kraken перестанет работать в Японии в январе, сообщает блог компании. С 31 января она перестанет оказывать услуги торговли криптовалютами через свое японское подразделение Payward Asia и будет снята с учета в Агентстве по финансовым услугам Японии.

Это уже второй раз, когда Kraken уходит с японского рынка. До этого компания останавливала работу в стране в 2018 году - через четыре года после запуска в 2014 году. Kraken перезапустилась в Японии в 2020 году после повторного получения одобрения от регулятора.

Решение снова уйти из Японии компания назвала частью стратегии по выделению ресурсов и инвестиций в тех областях, которые соответствуют долгосрочному плану развития Kraken. Кроме того, владелец криптобиржи также сослался на "текущие рыночные условия в Японии" и "слабость на рынке криптовалют в мире" в качестве причин для ухода.

Клиенты Kraken в Японии смогут до 31 января вывести свои активы с площадки либо на внешний виртуальный кошелек, либо получить их в нацвалюте на свои банковские счета.

С 9 января японцы больше не смогут вносить средства на свои счета в Kraken, однако торговые опции площадки продолжат функционировать для конвертации активов.

Kraken - одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, которая проводит торги криптовалютой объемом $408,9 млрд в день, по данным CoinMarketCap. Наряду с другими основными игроками рынка криптовалют Kraken в последнее время значительно сокращает издержки. В конце ноября компания уволила 1,1 тысячи сотрудников, сократив таким образом штат на 30%. Kraken подчеркнула, что эта мера была необходима для того, чтобы подстроиться под сложившиеся тяжелые условия на рынке криптовалют.

Курс биткойна по данным на 15:50 по Москве в среду составляет $16642 по сравнению с $16698 накануне.