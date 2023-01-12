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Ведущий производитель чипов TSMC отчитался о рекордной годовой прибыли

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам четвертого квартала 2022 года на фоне сильного спроса на микрочипы для высокоскоростных вычислений и увеличения рентабельности. Рекордной оказалась и годовая прибыль.

Чистая прибыль TSMC в октябре-декабре составила 295,9 млрд новых тайваньских долларов ($9,72 млрд) по сравнению со 166,2 млрд тайваньских долларов за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, на уровне 288 млрд тайваньских долларов.

Выручка компании в отчетном квартале подскочила на 43% в годовом выражении и достигла 625,53 млрд тайваньских долларов. Днем ранее Bloomberg сообщал, что квартальная выручка TSMC оказалась ниже прогнозов аналитиков - 636 млрд тайваньских долларов - из-за спада спроса на полупроводники.

В 2022 году в целом TSMC получила чистую прибыль в размере 1,02 трлн, выручку - 2,26 тайваньских долларов.

Квартальный и годовой показатели прибыли и выручки стали рекордными в истории компании.

Рентабельность в минувшем квартале выросла сразу на 10,3 процентного пункта по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигла 52%.

В сегменте смартфонов TSMC сократила выручку на 4%, однако в сегменте высокоскоростных вычислений показатель вырос на 10%. Около 69% выручки компания получила в Северной Америке, в Китае - 12%.

TSMC - один из основных поставщиков американской Apple, а также выпускает чипы для других производителей смартфонов. На Apple приходится около 20% выручки компании.

За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 26,4% и составляет в настоящий момент около 12,6 трлн новых тайваньских долларов.

Taiwan Semiconductor TSMC Тайвань
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