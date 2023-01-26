"Яндекс" начал расследование в связи с утечкой исходных кодов своих сервисов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" проводит внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании, сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе.

Ранее на сайте про IT-технологии "Хабр" появилась информация, что в среду в открытый доступ были выложены исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ "Яндекса". Общий объем архивов составляет более 44.7 ГБ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что фрагменты исходного кода попали в сеть по вине одного из сотрудников "Яндекса".

"Никакого взлома "Яндекса" не было. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория (хранилища - ИФ). Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что репозиторий - это инструмент для хранения кода и работы с ним, используемый внутри большинства компаний, который не предназначен для хранения персональных данных пользователей.

"Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы", - отметили в компании.