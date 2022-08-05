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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Возбуждено уголовное дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разглашения личных данных пользователей онлайн-сервиса доставки еды "Яндекс.Еда", сообщил "Интерфаксу" адвокат Саркис Дарбинян в пятницу.

"Уголовное дело возбуждено по запросу депутата Госдумы Михаила Романова по трем статьям: ч.1 ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч.3 ст.272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч.2 ст.273 (создание, использование и распространение вредоносных программ). Собственно, от Романова мы и узнали про это", - сообщил адвокат.

Он отметил, что в СК направлено заявление о признании пользователей сервиса потерпевшими по уголовному делу по факту утечки данных.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил "Интерфаксу", что "по факту утечки персональных данных возбуждено два уголовных дела". Он отметил, что это касается утечки данных "Яндекс.Еды".

"Это уже второй случай, по которому я обращался в правоохранительные органы, и они, кстати, сразу увидели состав и возбудили", - сказал депутат.

Официальным комментарием СК "Интерфакс" пока не располагает.

Утечка

1 марта сервис "Яндекс.Еда" сообщил, что его служба безопасности выявила утечку информации пользователей, касающейся телефонных номеров и информации о заказах. Они были опубликованы "в результате недобросовестных действий одного из сотрудников", сообщала компания. При этом в компании заверяли, что утечка не коснулась банковских и платежных данных клиентов, а также логинов и паролей. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда". 21 апреля мировой суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных пользователей.

18 мая Forbes сообщил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и др. РКН заблокировал ресурс. МВД опровергло факт утечки базы ГИБДД, большинство компаний также заявили, что у них их не было.

Яндекс.Еда
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