Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

"Яндекс" 15 февраля опубликует финрезультаты за IV квартал и 2022 год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" 15 февраля планирует опубликовать финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2022 года, говорится на сайте компании.

Digital"Яндекс" начал расследование в связи с утечкой исходных кодов своих сервисовЧитать подробнее

Компания не уточняет, будет ли проводится конференция для аналитиков и инвесторов.

В 2021 году выручка "Яндекса" выросла в 1,5 раза и составила 356,2 млрд рублей. В IV квартале доходы компании также выросли в 1,5 раза, до 110,3 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA по итогам 2021 года составлял 32,1 млрд рублей (снижение на 29%), в IV квартале того же года - 9,7 млрд рублей (также снижение на 29%).

Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза

Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза

Структура АФК "Система" выкупит у норвежской Wenaas гостиницы в РФ

Нефть дорожает перед публикацией итогов заседаний ФРС и встречи комитета ОПЕК+

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Фондовые индексы США выросли во вторник благодаря позитивной отчетности крупных компаний

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear на $107 млн и 489 тысяч евро

Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });