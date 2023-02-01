"Яндекс" 15 февраля опубликует финрезультаты за IV квартал и 2022 год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" 15 февраля планирует опубликовать финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2022 года, говорится на сайте компании.

Компания не уточняет, будет ли проводится конференция для аналитиков и инвесторов.

В 2021 году выручка "Яндекса" выросла в 1,5 раза и составила 356,2 млрд рублей. В IV квартале доходы компании также выросли в 1,5 раза, до 110,3 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA по итогам 2021 года составлял 32,1 млрд рублей (снижение на 29%), в IV квартале того же года - 9,7 млрд рублей (также снижение на 29%).